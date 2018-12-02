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      "Львів" і "Маріуполь" розписали гольову нічию: відео голів

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      "Львів" та "Маріуполь" зіграли внічию
      "Львів" та "Маріуполь" зіграли внічию / fclviv.com.ua

      У 17 турі чемпіонату України в гості до ФК "Львів" завітав "Маріуполь". Команди ведуть пряму боротьбу за потрапляння до топ-6, що надавало матчу принципового значення. Гра була, так би мовити, за шість очок.

      ФК Львів – Маріуполь 2:2
      Голи:       Дуарте, 6, Воронін, 24 (пен.) – Піхальонок, 22, Вакула, 80

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      Уже на старті матчу підопічним Юрія Бакалова вдалося вийти вперед. Бруно відгукнувся на прекрасну подачу з флангу Западні та головою переправив м’яч у сітку воріт Худжамова. На 22 хвилині азовці знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Піхальонок зі штрафного пробив по воротах Сарнавського. У сітці м’яч опинився завдяки рикошету – 1:1.

      Однак вже за мить господарі поля відновили статус-кво. Федорчук у власному штрафному збив Тейлора. Ярослав Козик вказав на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Воронін. З рахунком 2:1 команди пішли на перерву.

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      У другому таймі, що львів’яни, що маріупольці мали декілька можливостей, щоб відзначитися. Якщо господарі свої нагоди змарнували, то футболісти "Маріуполя" використали. На 80 хвилині оборонці "Львова" залишили без опіки у власному штрафному Вакулу, який потужним ударом прошив Сарнавського і вирвав для гостей нічию.

      Таким чином, команди в турнірній таблиці розділяє 4 очки. Завдяки нічиїй "Маріуполь" обійшов "Десну" і займає 6 місце, а "Львів" продовжує перебувати на 8 сходинці.

       

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Львів ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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