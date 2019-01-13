Львів обійшов Київ і Одесу в міжнародному індексі якості життя

Міжнародний дослідницький портал Numbeo оприлюднив "Індекс якості життя-2019". У рейтингу Львів визнали найкомфортнішим для проживання українським містом.

Відповідно до оприлюднених даних, Львів посів 174 місце (115,36 бала). Київ – на 192-му (104 бали). Трохи позаду опинилась Одеса – 193 місце (102,76 бала), на 195-й позиції перебуває Харків (101,99 бала), 201-ша позиція – у Дніпра (94,31 бала).

"Понад 10 років тому Львів поставив собі мету – бути найуспішнішим містом України. І такими міжнародними рейтингами наша ціль вкотре підтверджується. Але я б не сказав, що на цьому треба зупинятись. Я би хотів за кілька років побачити як мінімум 3-4 українські міста, зокрема Львів, у першій сотні міст світу. Це реально – наші міста мають великий нерозкритий ще потенціал", – коментує рейтинг міський голова Львова, кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

Додамо, загалом у рейтингу оцінювали 226 міст світу за вісьмома показниками: індексом купівельної спроможності, індексом безпеки, охорони здоров’я, вартості житла, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексом часу руху транспорту, забруднення та кліматичним індексом.

Найкращим для життя у світі визнали австралійське місто Канберра (224,3 бала). До трійки найкращих також увійшли голландський Ейндговен (216,39 бала) та столиця американського штату Північна Кароліна Ралі (216,05 бала).