Львів перетворився на автомобільну ретро-столицю: яскраві фото та відео з Leopolis Grand Prix

У Львові знамениті перегони Leopolis Grand Prix. Вперше їх провели у 30-х роках минулого століття. У наш час львівські автомобілісти відтворили традицію.

Leopolis Grand Prix – це понад 200 ретро машин із 11 країн світу. Серед учасниць – Польща, Литва, Естонія, Словаччина.

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Ідею кільцевих перегонів по міських вулицях запозичили в Монте-Карло. "Великі призи Львова" – так називалися перегони, які провели вперше 1930-го року.

"В 1930 році провели перші перегони, в 1931-му вони вже стали міжнародними, а в 1932-му отримали статус Grand Prix. "Формула-1" – так це називається сьогодні", – пояснив Роман Фернеза, співорганізатор фестивалю.



Leopolis Grand Prix, 1932 рік



Leopolis Grand Prix, 1933 рік

Ford моделі Т – одна із найстаріших машин, представлених на виставці. Її зібрали у 1912 році. Попри поважний вік, автівка досі служить своєму господарю.



Найстаріша машина на виставці



Leopolis Grand Prix зібрав учасників з різних країн

У перегонах взяли участь 77 учасників, їх зустрічали урочистостями та ретро-музикою. На фестивалі авто різні: хтось машину придбав до ретро-колекції, а хтось полагодив.

Мій колега знайшов "Запорожець" у Карпатах в дуже страшному стані. Я реставрував й тепер сподіваюся, що я виграю,

– розповів учасник перегонів Олександр.

Траса, на якій відбуваються змагання, називається "Львівський трикутник". Коло учасники мають подолати за 310 секунд. Є й швидкісні обмеження: від 30 до 50 кілометрів, залежно від вулиці. За недотримання режиму — штрафні санкції, а то й узагалі можуть зняти з перегонів.