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      Львів перетворився на автомобільну ретро-столицю: яскраві фото та відео з Leopolis Grand Prix

      1049 Читать новость на русском

      У Львові знамениті перегони Leopolis Grand Prix. Вперше їх провели у 30-х роках минулого століття. У наш час львівські автомобілісти відтворили традицію.

      Leopolis Grand Prix – це понад 200 ретро машин із 11 країн світу. Серед учасниць – Польща, Литва, Естонія, Словаччина.

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      Ідею кільцевих перегонів по міських вулицях запозичили в Монте-Карло. "Великі призи Львова" – так називалися перегони, які провели вперше 1930-го року.

      "В 1930 році провели перші перегони, в 1931-му вони вже стали міжнародними, а в 1932-му отримали статус Grand Prix. "Формула-1" – так це називається сьогодні", – пояснив Роман Фернеза, співорганізатор фестивалю.


      Leopolis Grand Prix, 1932 рік


      Leopolis Grand Prix, 1933 рік

      Ford моделі Т – одна із найстаріших машин, представлених на виставці. Її зібрали у 1912 році. Попри поважний вік, автівка досі служить своєму господарю. 


      Найстаріша машина на виставці


       Leopolis Grand Prix зібрав учасників з різних країн 

      У перегонах взяли участь 77 учасників, їх зустрічали урочистостями та ретро-музикою. На фестивалі авто різні: хтось машину придбав до ретро-колекції, а хтось полагодив.

      Мій колега знайшов "Запорожець" у Карпатах в дуже страшному стані. Я реставрував й тепер сподіваюся, що я виграю,
      – розповів учасник перегонів Олександр.

      Траса, на якій відбуваються змагання, називається "Львівський трикутник". Коло учасники мають подолати за 310 секунд. Є й швидкісні обмеження: від 30 до 50 кілометрів, залежно від вулиці. За недотримання режиму — штрафні санкції, а то й узагалі можуть зняти з перегонів. 

       

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      Теги: Новини України Транспорт Авто Історія Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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