Львів першим в Україні створить належну інфраструктуру для вигулу тварин

У Львові створили стратегію облаштування вигульних майданчиків та зобов’язання власників собак прибирати екскременти за своїми вихованцями. Її планують реалізувати вже у найближчі 5 років.

Інформацію щодо дорожньої карти заслухали у четвер, 8 листопада, на сесії Львівської міської ради обговорили, повідомила ЛМР.

Читайте також: Не прибрав за своїм собакою — штраф 1700 гривень

Що передбачає стратегія?

Спеціальна програма розрахована на 5 років – з 2018-го до 2023 -го. Вона передбачає створення інфраструктури для належного вигулу собак. Вартість реалізації – 23 мільйони гривень, розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Стратегія передбачає таке:

ознакування і облаштування майданчиків;

визначення правил утримання та прибирання за тваринами;

визначення суми штрафів за порушення правил утримання домашніх улюбленців.

Зокрема, якщо власники тварин не приберуть за своїми вихованцями чи порушать інші зобов'язання, вони будуть змушені сплати штраф у розмірі від 340 до 1380 гривень.

"Цю пропозицію можна розглядати і наступного року і передбачати в бюджеті кошти — поступово втілювати її в життя", – прокоментувала Ірина Маруняк.

Читайте також: Як домашні улюбленці впливають на здоров‘я людей: неймовірні факти

Що вже зроблено в рамках стратегії?

У Сихівському районі було встановлено 40 станцій для вигулу собак, які передали на обслуговування ЛКП "Лев". Крім того, є ще таких 2 станції у Галицькому районі. Щодо майданчиків для вигулу улюбленців, то їх вже є 3 — в парку Франка, на вул. Стрийській, 75, та на вул. Миколайчука. ЛМР вказує, що ці зміни були зроблені за гроші гранту.



Візуалізація малого майданчика для вигулу собак на вул. Стрийська, 75, загальною площею 600 метрів квадратних /Фото zaxid.net