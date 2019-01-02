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      "Львів" підсилить черговий бразилець

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      Велозо перейде у Львів
      Велозо перейде у Львів / Twitter

      "Львів" у зимове трансферне вікно підсилиться черговим легіонером. Півзахисник "Токіо" Ліпе Велозо на правах вільного агента перейде у львівський клуб.

      Футболіст розповів для TVBR, що в 2019 році гратиме в чемпіонаті України.

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      "Мене мотивують зміни. 2019 рік стане часом випробувань для мене в Україні. Я думаю, що рівень футболу в Україні вищий, аніж японський, адже це європейська школа", – сказав Велозо.

      21-річний бразилець грав у Японії з 2017 року. Він відіграв один матч за головну команду "Токіо". У команді U-23 він зіграв 43 матчі й забив 8 голів. 1 січня 2018 року у Ліпе закінчився контракт з "Токіо".

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      Теги: Спорт ФК Львів Трансфери Футбол
      Джерело: 24 Канал
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