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      Львів потрапив у список міст, які рекомендує відвідати The Washington Post

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      Львів потрапив у список туристичних рекомендацій від The Washington Post
      Львів потрапив у список туристичних рекомендацій від The Washington Post / Фото з відкритих джерел

      Відоме американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому рекомендує туристам відвідати Львів. Саме тут мандрівники зможуть насолодитися затишною атмосферою, культурою, мистецтвом та красою древнього міста.

      Американська газета опублікувала статтю журналістки Даніель Брафф під назвою "Вперед на захід – до Львова", у якій столицю Галичини рекомендують як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

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      Серед основних переваг Львова авторка виділяє доступні ціни, архітектури, різноманітну їжу тощо.

      Це вишукане місто виглядає як традиційна європейська дестинація, довершена брукованими вуличками, фестивалями класичної музики та гучними літературними святкуваннями,
      – йдеться у статті.

      Локації, які на думку авторки, треба обов'язково відвідати: серце Львова – площа Ринок, де можна "помилуватися барвистими будівлями, кафе, крамничками та ресторанами"; місцеві заклади громадського харчування, особливо кав’ярні, адже саме львів’янин Юрій Кульчицький був першим, хто винайшов особливий рецепт кави, відомої тепер як "віденська". Донині у Львові працює кав’ярня "Під синьою фляжкою", яка є тезкою заснованої ним кав’ярні у Відні.

      Ще одним "інстаграмним" місцем журналістка назвала "книжковий ринок просто неба" біля статуї першого українського друкаря Івана Федорова.

      Також, авторка статті зауважила, що туристи зможуть повернутися зі Львова з великою кількістю сувенірів, адже ціни у місті недорогі й дуже доступні.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Подорожі ЗМІ
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