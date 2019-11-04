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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Львів прийняв перший відбір на чемпіонат Європи з корфболу: як це було

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      Україна написала нову сторінку своєї спортивної історії. У нас вперше відбувся відбір на чемпіонат Європи з екзотичного спорту – корфболу. Змагання прийняв Львів. Що це за спорт і яке місце виборола Україна – читайте далі.

      Корфбол – унікальний вид спорту, адже тут за одну команду водночас виступають і чоловіки, і жінки. Правила дещо нагадують баскетбольні. Однак гра є безконтактною: блокування, штовхання, утримання суперника заборонені.

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      Гравчиня збірної Туреччини Сімай Думан зауважила, що раніше була баскетболісткою, однак, познайомившись з корфболом, цей вид спорту став залежністю для неї.

      Тому що хлопці та дівчата можуть грати разом. Це більш захоплива, складна і комплексна гра. Тож в неї набагато веселіше грати,
      – сказала Сімай Думан.

      У фінальний матч кваліфікаційного раунду пробилися Туреччина і Швейцарія. У першій половині зустрічі на майданчику тотально домінували турки з рахунком 14:3. По перерві їхнім суперникам вдалося дещо вирівняти гру. Але гору таки взяли наші сусіди – 18:8.


      Корфбол – унікальний вид спорту

      Гравець збірної Туреччини Інанч Деміре зізнався, що цей матч був легшим, ніж вони очікували. Але і суперники були сильними. За правилами відбору, в основний раунд Євро пробилися обидва фіналісти.


      Гра є безконтактною: блокування, штовхання, утримання суперника заборонені

      Багато корфболістів в Україні гостювали вперше. Гравець збірної Швейцарії Джеф Пеглер наголосив, що йому в Україні сподобалося. А от збірна України складала спортивний іспит на чемпіонаті Європи лише вдруге. Цього разу "синьо-жовті" перемогли шведів і білорусів, були за крок до фіналу, однак у драматичній вирішальній дуелі поступилися швейцарцям. А у поєдинку за третє місце у кваліфікації програли – грекам.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Швейцарія Новини Львова
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