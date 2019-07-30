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      Львів раптово накрила потужна негода: промовисті фото та відео

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      Негода у Львові
      Негода у Львові / 24 канал

      Несподівано сильний дощ випав на заході України увечері 30 липня. Особливо дісталося Львову – користувачі соціальних мереж та популярні львівські інстаграм-блогери публікували фото та відео, як усе відбувалося.

      Надвечір 30 липня погода у Львові рвучко зіпсувалася. Місто охопила потужна гроза.

      А синоптики ж попереджали: Сильні грози і вітер накриють Україну

      Львів'яни та гості міста одразу почали публікувати на своїх сторінках у соціальних мережах оперативні фото та відео.


      Темна хмара майже миттєво заполонила львівське небо


      Раптово здійнявся сильний вітер і навкруги стало темно, наче вночі

      А ось сторіс від відомих львівських блогерів (@сkatyaakosiv, @nastyakarpchuk, @leonid.martynchyk) та відео журналістів 24 каналу, звісно:

       

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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