Львів раптово накрила потужна негода: промовисті фото та відео

Несподівано сильний дощ випав на заході України увечері 30 липня. Особливо дісталося Львову – користувачі соціальних мереж та популярні львівські інстаграм-блогери публікували фото та відео, як усе відбувалося.

Надвечір 30 липня погода у Львові рвучко зіпсувалася. Місто охопила потужна гроза. А синоптики ж попереджали: Сильні грози і вітер накриють Україну Львів'яни та гості міста одразу почали публікувати на своїх сторінках у соціальних мережах оперативні фото та відео.

Темна хмара майже миттєво заполонила львівське небо

Раптово здійнявся сильний вітер і навкруги стало темно, наче вночі Львів. Армагездець. pic.twitter.com/UZsxAozrm9 — Fighter (@goldjunta) July 30, 2019 А ось сторіс від відомих львівських блогерів (@сkatyaakosiv, @nastyakarpchuk, @leonid.martynchyk) та відео журналістів 24 каналу, звісно: