Львів раптово накрила потужна негода: промовисті фото та відео
Несподівано сильний дощ випав на заході України увечері 30 липня. Особливо дісталося Львову – користувачі соціальних мереж та популярні львівські інстаграм-блогери публікували фото та відео, як усе відбувалося.
Надвечір 30 липня погода у Львові рвучко зіпсувалася. Місто охопила потужна гроза.
А синоптики ж попереджали: Сильні грози і вітер накриють Україну
Львів'яни та гості міста одразу почали публікувати на своїх сторінках у соціальних мережах оперативні фото та відео.
Темна хмара майже миттєво заполонила львівське небо
Раптово здійнявся сильний вітер і навкруги стало темно, наче вночі
А ось сторіс від відомих львівських блогерів (@сkatyaakosiv, @nastyakarpchuk, @leonid.martynchyk) та відео журналістів 24 каналу, звісно:
Джерело: 24 канал
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