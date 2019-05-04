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      Львів святкує День міста: яскраві фото параду

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      Святкова хода до Дня міста у Львові
      Святкова хода до Дня міста у Львові / Фото з відкритих джерел

      Львів святкує 763-річчя з дня заснування. Столиця Галичини вже перетворилася на справжню ретро-казку - центром міста пройшла традиційна велика театралізована хода. Цього року її учасники відтворили історичну ретроспективу з королівських часів до теперішніх днів.

      До загальноміської ходи долучились близько 3 тисяч осіб. Це учасники різноманітних творчих колективів, а також містяни на ретро-автомобілях, ретро-велосипедах та мопедах.

      Читайте також: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують

      Очолили святкову ходу Король Лев із королевою Констанцією у супроводі лицарів. Також до неї долучилися містяни на ретро-автомобілях, актори міських театрів, народні мистецькі колективи, колективи-гості з Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн, представники спортивних організацій міста, лівів’яни та гості міста.


      Святкова хода у Львові

      "Це дуже особливий день, тому що ми сьогодні трішки поринули в історію – ми пішли в стиль ретро, згадали ті часи, коли Львів був славний як завжди, мав особливості, коли українці активно розвивалися – "Просвіта", товариство української мови, "Пласт", тоді митрополит Шептицький дуже багато добрих справ робив і надихав. Власне, цей Львів тоді мав свою особливість – українці були в меншості, але так активно й багато працювали, що робили славу нашого українського Львова", – наголосив мер міста Андрій Садовий.

      За його словами, після того, як у Львові провели Чемпіонат Європи з футболу у 2012 році, тепер місто поставило перед собою нову мету – приймати зимові олімпійські ігри у 2030 році. 


      Ретро-парад до Дня міста у Львові

      Святкування Дня міста у Львові

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      Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова Новини культури Подорожі Андрій Садовий Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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