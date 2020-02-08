Львів відмовився віддавати Росії останки спецагента НКВС Кузнєцова: деталі інциденту

У 2018 році до Львівської міської ради надійшло звернення від губернатора Свердловської області в Росії з проханням передати останки загиблого в часи Другої світової радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова. У Росії його вважають льотчиком і героєм. Аналогічне прохання згодом прийшло від племінниці Кузнєцова. Однак аж тепер Львів дав відповідь, при чому – негативну.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради під час свого засідання 7 лютого. Однак є одне але: прах Кузнєцова таки може відправитися до Росії, якщо на це дадуть дозвіл у МЗС та СБУ. Про це інформує пресцентр Львівської міської ради.

Дивіться також: Яд Вашем вибачився за російську версію історії Голокосту

Запропонував почекати на рішення СБУ та МЗС у цьому питанні міський голова Львова Андрій Садовий.

Ми знаємо як багато наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб у цьому питанні була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави,

– зауважив він.

Що ще відомо про ситуацію з перепохованням Кузнєцова:

Наразі його останки поховані на Пагорбі Слави у Львові.

Листи з проханням перепоховання Кузнєцова у Широкорєчєнському військово-меморіальному комплексі Єкатеринбурга почали надходити ще на початку 2000-их. Тоді прийшов лист від ветеранів Єкатеринбурга з відповідним проханням. Комісія з військових поховань їм відмовила.

У 2018 прохання знову почали надходити: щоправда, тепер від родини військового та російського губернатора.

Розглянути питання про передачу останків радянського військового Львівську міську раду зобов’язав адміністративний суд.

Місто неодноразово зверталося у Львівське відділення СБУ, були різні відповіді, та в останній написано, що вони теж вважають, – це питання держави.

Позиція Садового у цій ситуації така: "Поки наші хлопці у полоні, ми не маємо морального права це питання розглядати. Російська Федерація верне нам наших хлопців, які є в полоні, тоді ми будемо це питання розглядати".



Микола Кузнєцов

Хто такий Микола Кузнєцов? Це – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині.



За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою. Посмертно йому надали звання Героя Радянського Союзу. У Росії його називають льотчиком.



Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році та перепоховали на Пагорбі слави у 1960 році.

Цікаво! Існують версії, що Микола Кузнєцов у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. Також – різні версії щодо дати смерті Кузнєцова: він загинув 1944-го або 1951 року.