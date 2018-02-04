Львів засипало снігом: казкові фото древнього міста
00:57, сьогодні 2632 Читать новость на русском
Увечері 3-го та уночі проти 4 лютого до Львова після кількох теплих і безсніжних днів знову повернулася зима. За добу у столиці Західної України випало 64% від місячної норми опадів.
Як повідомляє прес-служба місцевого Гідрометцентру, за добу 3 лютого випало 16,7 міліметра опадів, а за ніч проти 4 лютого – 11,5 міліметра.
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Зауважимо, що норма опадів в лютому у Львові становить 44 міліметри.
До слова, ближче до вечора 4 лютого на більшості вулиць міста сніг розтанув, однак ще досі можна ним насолодитися у парках.
Користувачі у соцмережах своєю чергою поділилися світлинами, на яких зображено львівське повернення зими.
Джерело: 24 Канал
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