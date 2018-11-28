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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Львів знову може приймати матчі Ліги чемпіонів

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      Матч "Шахтар" –"Баварія" 2014 рік
      Матч "Шахтар" –"Баварія" 2014 рік / Getty Images

      Матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" може не відбутися в Харкові через воєнний стан.

      Ймовірно, що гру перенесуть до іншого міста, як це зробили з поєдинком "Ворскла" – "Арсенал".

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      Зокрема, Юрій Майборода, який виконує обов'язки директора "Арени Львів", де раніше своїм матчів проводив "Шахтар", повідомив, що отримав дзвінок з Федерації футболу України з приводу можливості провести гру донеччан з "Ліоном" на львівському стадіоні.

      Буквально тільки що я отримав дзвінок від ФФУ. Мене запитали, чи готова "Арена Львів" прийняти матч "Шахтар" – "Ліон". На що я відповів: "Так, ми зробимо все можливе, щоб "Шахтар" тут зіграв, але для цього потрібно постійно опалювати, щоб газон був у максимально придатному стані",
      – сказав Майборода в коментарі Tribuna.com.

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      За його словами, дирекція стадіону готова опалювати арену, якщо "Шахтар" погодиться це оплатити.

      Але прямих переговорів з клубом не було. Нібито завтра приїде хтось із їх агрономічної служби подивитися на поле. Можливо, завтра щось зміниться – а раптом їм поле не підійде. Але поки ситуація ось така,
      – резюмував Майборода.

      Нагадаємо, що матч "Шахтар" – "Ліон" повинен відбутися у Харкові на ОСК "Металіст" в середу, 12 грудня.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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