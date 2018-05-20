Львівщина: вантажний поїзд на смерть збив людину
Житель Львівської області загинув під колесами вантажного поїзда. Нещасний випадок стався близько о пів на другу ночі на перегоні "Мостиська-Судова Вишня".
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
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За даними департаменту, 44-річний мешканець міста Мостиська раптово з'явився на колії. Машиніст поїзда одразу увімкнув екстрене гальмування. Проте уникнути зіткнення не вдалося.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Джерело: 24 Канал
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