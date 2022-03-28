Голова Львівської ОВА розповів історію чоловіка, який постраждав через підпал сухостою. Зараз його стан важкий.

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Житель Перемишлянщини повертався додому. Побачив, як пожежа сухостою наближається до лісу. Почав гасити її… Зараз перебуває у лікарні з опіками 60% тіла,

– розповів Козицький.

За його словами, окрім цього чоловіка, в одному з медзакладів Львова через аналогічні ситуації у важкому стані ще 5 людей. На медикаменти кожному щодня потрібно не менше 10 тисяч гривень. Лише за останні 10 днів у Львові від опіків через гасіння пожеж трави померли троє людей.

"Окрім того, вчора через паліїв трави ледь не загорілася підстанція у Старому Самборі. Рейдові групи на Львівщині щоденно притягають до адмінвідповідальності паліїв", – зазначив голова ОВА.

Яка відповідальність за підпал трави

• для громадян від 3 060 до 6 120 гривень штрафу

• для посадових осіб 15 300 до 21 420 гривень штрафу

Підпалювання трави у воєнний час можуть трактувати як диверсію. А це – позбавлення волі, терміном на 15 років або довічне позбавлення волі.

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