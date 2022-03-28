На Львівщині лише за 10 днів від опіків через гасіння сухостою загинули 3 людей

Палії трави шкодять не лише екології, флорі та фауні, їхні дії призводять до смерті та важких травм людей.

Голова Львівської ОВА розповів історію чоловіка, який постраждав через підпал сухостою. Зараз його стан важкий.

Читайте також: На Закарпатті через підпал трави загинули 2 людини

Житель Перемишлянщини повертався додому. Побачив, як пожежа сухостою наближається до лісу. Почав гасити її… Зараз перебуває у лікарні з опіками 60% тіла,

– розповів Козицький.

За його словами, окрім цього чоловіка, в одному з медзакладів Львова через аналогічні ситуації у важкому стані ще 5 людей. На медикаменти кожному щодня потрібно не менше 10 тисяч гривень. Лише за останні 10 днів у Львові від опіків через гасіння пожеж трави померли троє людей.

"Окрім того, вчора через паліїв трави ледь не загорілася підстанція у Старому Самборі. Рейдові групи на Львівщині щоденно притягають до адмінвідповідальності паліїв", – зазначив голова ОВА.

Яка відповідальність за підпал трави

• для громадян від 3 060 до 6 120 гривень штрафу

• для посадових осіб 15 300 до 21 420 гривень штрафу

Підпалювання трави у воєнний час можуть трактувати як диверсію. А це – позбавлення волі, терміном на 15 років або довічне позбавлення волі.

До теми – На Львівщині згорів 31 гектар лісу через спалювання трави: дивіться відео