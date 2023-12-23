На Львівщині зафіксували найбільшу в Україні популяцію бізонів – 114 особин.

Тварини мешкають на теренах Бродівського лісфонду "Карпатського лісового офісу", повідомило державне підприємство "Ліси України". Умови поселення зубрів, зважаючи на кормову базу та захисні властивості мисливських угідь, близькі до їхнього ареалу.

Більшість тварин належать до біловезького підвиду – він є найбільшим за лінійними та ваговими показниками серед усього роду Bison, зазначають лісівники.

"Чисельність стада залежить від умов і потреб тварин. Впливає на це і якісний догляд фахівців, охорона, забезпечення водопоєм, підгодівля тварин. Впливають також природні фактори – старіння зубрів і їхня природна смертність", – йдеться в дописі.

Хоча зубри добувають їжу самостійно, протягом всього зимового періоду працівники лісництв додатково підгодовують їх.

12 особин диких зубрів завезли на Львівщину ще в 1980-х роках із Литви. У 2007 році задля збереження єдиної в Україні популяції зубрів біловезької лінії в угіддя підприємства завезли ще 12 особин зубрів кавказької лінії.

Наразі в регіоні мешкає дві локальні репродуктивні субпопуляції зубрів – біловезької та біловезько-кавказької ліній. За нещодавніми підрахунками лісівників, загалом їх налічується 114 особин. Це – найчисленніша субпопуляція зубрів в Україні.