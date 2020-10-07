У Червонограді група хлопців шантажувала свого однолітка-сина місцевих бізнесменів. Зловмисники вимагали у хлопця щомісячної данини. Погрожували тим, що в іншому разі його батьки не зможуть спокійно жити та працювати.

Батьки хлопця займаються роздрібною торгівлею у Червонограді. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Що вимагали зловмисники

Шантажисти вимагали у 22-річного хлопця 500 доларів. Щоб врешті отримати гроші, зловмисники його побили. Хлопець боявся за своє та батьківське життя, тому перерахував зловмисникам 3,5 тисячі гривень.

Шантажисти не заспокоїлись і обклали даниною потерпілого – згодом щомісяця хлопець повинен був платити їм 1,5 – 2 тисячі гривень "відступних". Зловмисники погрожували побиттям та створенням перешкод для бізнесу батьків хлопця.



Зловмисники вимагали 1,5 – 2 тисячі "відступних" щомісяця / Фото Нацполіції Львівщини

Шантажисти вимагали данину не тільки у цього хлопця

У поліції встановили, що зловмисники вимагали гроші не тільки у батьків постраждалого. Вони обкладали даниною й інших дрібних підприємців Червонограда. Часто хлопці погрожували та навіть били бізнесменів. До складу групи шантажистів входили червоноградці віком від 18 до 23 років.

Як затримали зловмисників та що їм загрожує

Оперативники затримали 3 зловмисників 5 жовтня під час передачі чергового траншу. Слідчі повідомили їм про підозру у вимаганні за попередньою змовою. Тепер шантажистам загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Найближчим часом суд обере зловмисникам запобіжний захід.