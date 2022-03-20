На Львівщині паліїв сухої трави виявляють рейдові групи: що загрожує порушникам

Зазвичай з початком весни по всій Україні активізуються палії сухої трави. Львівщина – не виняток!

В області щодня фіксують десятки випадків пожеж. Втім, сьогодні голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що тепер паліїв виявлятимуть рейдові групи.

До теми На Львівщині за минулу добу зареєстрували 74 пожежі сухої трави

На Львівщині паліїв сухостою виявляють рейдові групи

Очільник повідомив, що понад 20 порушників уже спіймали у Яворівському, Стрийському, Львівському та Червоноградському районах. На кожного було складено адмінпротоколи.

Що загрожує паліям

громадянам – від 3 060 до 6 120 гривень штрафу;

– від 3 060 до 6 120 гривень штрафу; посадовим особам – від 15 300 до 21 420 гривень штрафу.

Водночас Козицький підкреслив, що можливо хоч це змусить окремих земляків спам'ятатися, бо профілактичні бесіди не допомагають.

Ми ж нагадаємо, що за спалювання сухої трави передбачений не лише адміністративний штраф, а й кримінальна відповідальність. Вас же закликаємо не бути байдужими. Якщо бачите, що хтось палить траву або саму пожежу, – набирайте 102 і 101 відповідно!