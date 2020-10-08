У селі Веречани Стрийського району 7 жовтня просто під час руху загорівся автомобіль "ВАЗ 2106". Вогонь знищив моторний відсік та частину салону автівки.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько обіду. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як рятувальники гасили авто

За викликом прибули 5 рятувальників. Пожежники загасили вогонь всього за 3 хвилини після того, як обмежили поширення полум'я.

Проте пожежа встигла знищити частину салону автівки та моторний відсік.

Надзвичайникам вдалось врятувати автомобіль. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі водій не постраждав.



"ВАЗ 2106" загорівся просто під час руху / Фото ДСНС Львівщини



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини