Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головне управління Національної поліції Львівської області.

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Жінка загинула на місці

Трагедія сталась близько 22:10 неподалік села Лучани Стрийського району. За попередніми даними, 51-річний водій з Ходорова їхав автомобілем Nissan X-Trail, коли здійснив наїзд на 66-річну жінку, яка лежала на дорозі.

Внаслідок удару автомобіля жінка зазнала травм, несумісних із життям. Медики, які прибули на виклик, лише констатували її смерть.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, жінка на автомобілі влетіла в блокпост у Перечині, внаслідок чого загинув військовий, учасник бойових дій Володимир Скловський. Камери зафіксували момент наїзду, а жінка відмовилася пройти тест на сп'яніння, але у неї взяли кров для аналізу.