Відповідне відео вона записала в сторіз в інстаграмі. Жінка розповіла, що вона купила речі та відвідала інші заклади без сертифікату про вакцинацію.

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Блогерка та фітнес-тренерка Христина Галас відвідує заклади без COVID-сертифікату та ПЛР-тесту

Вона розповіла, що поводила себе "як повноцінна вільна людина".

Я сьогодні (мовиться про 4 листопада – 24 канал) зробила вії, пообідала в веганському ресторані, хоча там не можна було невакцинованим й без сертифікату, зробила манікюр та купила собі одяг,

– розповіла блогерка.

Галас повідомила, що "як показала практика" отримати послуги в перукарні та поїсти в кафе "можна". Додала, що це вимагає більше часу, адже вона "витратила у кожному магазині чи салоні по 15 – 20 хвилин свого часу".

"У хорошій формі я ділилась, як можна й що не можна. Тому пообідала зі своїми подругами, з такими самими, скажімо так, однодумцями, як я", – заявила блогерка.

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Блогерка заявила, що нібито вона "нікого не агітує". Відомо, що жінка є відомою у Львові фітнес-тренеркою та має понад 17 тисяч підписників. Христина Галас проводить консультації людей, а також тренує їх. Відомо, що вона є веганкою та у ЗМІ активно розповідає про здорове харчування.



Жінка розповіла про напис на магазині у Львові / Скриншот з інстаграму galas_forever_young



Блогерка розповіла, що вона ходила у магазин Firefly's / Скриншот з інстаграму galas_forever_young

До речі, продуктові магазини, супермаркети та аптеки можна відвідувати без сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. Натомість з 1 листопада у Львові всі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси повинні мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Зверніть увагу! 5 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що 93% госпіталізованих – не вакциновані від цієї хвороби. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів – також не вакциновані. Саме завдяки вакцинації кожну годину в Україні рятують 10 життів.

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