Львівська міська рада збирається відшкодувати відсотки за кредитами, які беруть підприємці в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки малого та мікробізнесу. Так, у мерії Львова пропонують компенсацію додатково до державної програми.

Про таку ініціативу на своїй фейсбук-сторінці написав міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

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Ми покращимо умови кредитування для бізнесу. Це свідомий крок, щоб у банків було більше стимулу видавати дешеві кредити нашим підприємцям, які постраждали від кризи,

– наголосив він.

Що ще про додаткову компенсацію розповів Садовий:

Подробицями мер Львова пообіцяв поділитися згодом, після підписання відповідного меморандуму.

Втім, вже з 8 липня Міський Центр підтримки підприємництва консультуватиме і буде проводити навчання – як написати заявку до банку та яким критеріям треба відповідати.

Львівська міська рада пропонує компенсацію відсотків за кредитами додатково до державної програми. Для цього треба ще затвердити відповідні зміни на сесії.