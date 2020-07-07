Львівська мерія погашатиме відсотки за кредитами "5 – 7 – 9" для підприємців
Львівська міська рада збирається відшкодувати відсотки за кредитами, які беруть підприємці в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки малого та мікробізнесу. Так, у мерії Львова пропонують компенсацію додатково до державної програми.
Про таку ініціативу на своїй фейсбук-сторінці написав міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.
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Ми покращимо умови кредитування для бізнесу. Це свідомий крок, щоб у банків було більше стимулу видавати дешеві кредити нашим підприємцям, які постраждали від кризи,
– наголосив він.
Що ще про додаткову компенсацію розповів Садовий:
- Подробицями мер Львова пообіцяв поділитися згодом, після підписання відповідного меморандуму.
- Втім, вже з 8 липня Міський Центр підтримки підприємництва консультуватиме і буде проводити навчання – як написати заявку до банку та яким критеріям треба відповідати.
- Львівська міська рада пропонує компенсацію відсотків за кредитами додатково до державної програми. Для цього треба ще затвердити відповідні зміни на сесії.
Що відомо про програму "5 – 7 –9"?Вона діє в Україні з лютого 2020 року та дозволяє підприємцям отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.
Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.
Суть програми в тому, що держава з бюджету повертає банкам частину відсотків за кредитами, які вони видали підприємцям. Тому ставки за так званими доступними кредитами нижчі за ринкові.