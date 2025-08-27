Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Анну Савицьку.

Дивіться також Чоловік з пістолетом в руках оголошував хвилину мовчання у Вінниці: його затримала поліція

Що відомо про постріл у дитину на Львівщині?

За словами Анни Савицької, стрілянина сталася серед білого дня. Унаслідок пострілу хлопець отримав ураження м'яких тканин шкіри.

Вона розкритикувала поліцію, обурившись, що правоохоронці досі не відкрили кримінального провадження, не провели експертизу та не залучили слідчо-оперативну групу. Вона також заявила, що від поліцейських почула відповідь: "Свідків нема".

Момент події, який потрапив на камеру: дивіться відео

Своєю чергою, у поліції підтвердили факт звернення.

На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація,

– повідомили співробітники поліції.

Вони підкреслили, що у соцмережах було поширено відео, на якому 5-річний хлопчик отримав травмування, а за словами мами дитини, місцевий мешканець, стріляючи зі страйкбольної зброї, влучив у її сина.

Про які ще випадки стрілянини повідомляли останнім часом?