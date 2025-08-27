На Львівщині чоловік, імовірно, поцілив у 5-річного хлопчика зі страйкбольної зброї
- На Львівщині місцевий житель вистрелив зі страйкбольної зброї у 5-річного хлопчика, син захисника України, внаслідок чого той отримав ураження м'яких тканин шкіри.
- Поліція підтвердила факт звернення, але досі не відкрила кримінального провадження, не провела експертизу та не залучила слідчо-оперативну групу.
- У соцмережах поширено відео інциденту, на якому видно травмування хлопчика, поліція встановлює всі обставини події для правової кваліфікації.
У селі Доброгостів на Львівщині місцевий житель вистрелив зі страйкбольної зброї та влучив у 5-річного хлопчика – сина захисника України. Інцидент прокоментували у поліції.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Анну Савицьку.
Що відомо про постріл у дитину на Львівщині?
За словами Анни Савицької, стрілянина сталася серед білого дня. Унаслідок пострілу хлопець отримав ураження м'яких тканин шкіри.
Вона розкритикувала поліцію, обурившись, що правоохоронці досі не відкрили кримінального провадження, не провели експертизу та не залучили слідчо-оперативну групу. Вона також заявила, що від поліцейських почула відповідь: "Свідків нема".
Момент події, який потрапив на камеру:
Своєю чергою, у поліції підтвердили факт звернення.
На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація,
– повідомили співробітники поліції.
Вони підкреслили, що у соцмережах було поширено відео, на якому 5-річний хлопчик отримав травмування, а за словами мами дитини, місцевий мешканець, стріляючи зі страйкбольної зброї, влучив у її сина.
Про які ще випадки стрілянини повідомляли останнім часом?
В одному з парків Рені в Одеській області 30-річний чоловік відкрив стрілянину. Правоохоронці затримали стрілка, який намагався втекти. У нього вилучили пістолет, попередньо травмат, а також стріляну кулю. Їх скерували на експертні дослідження.
У Бориспільському районі Київської області стався нещасний випадок 23 серпня. 7-річний хлопчик грався з 6-річною сусідкою в будинку, де проживає. Він узяв до рук батькову мисливську рушницю та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм вона померла.
Стрілянину влаштував чоловік у черкаському "МакДональдзі" 7 серпня – його затримали. "Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", – розповіли правоохоронці.