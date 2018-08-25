Львівська "Галичанка" виграла Суперкубок України з гандболу

Матчем за Суперкубок офіційно стартував клубний сезон з жіночого гандболу в Україні. У матчі за трофей зійшлися чемпіон України львівська "Галичанка" з володарем Кубка України ужгородськими «Карпатами».

Гра за Суперкубок відбулася у Броварах. "Галичанка" з початку матчу захопила лідерство і втримала його у першому періоді. У другій половині зустрічі "Карпати" зуміли вирівняти гру і навіть декілька разів вийти вперед. Однак у підсумку перемогу святкувала саме львівська команда 27:24.

Читайте також: Запорізький "Мотор" дізнався імена суперників у Лізі Чемпіонів

Варто додати, що це був третій розіграш жіночого Суперкубка. Якщо для "Карпат" це був перший матч за трофей, то "Галичанка" його вигравала двічі у дебютному 2016-му та наступного року – у 2017-му.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24