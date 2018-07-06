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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Львівська майстерня шоколаду" буде судитися за логотип з Росією

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Логотип "Львівської майстерні шоколаду"
Логотип "Львівської майстерні шоколаду" / mall.com.ua

Московська шоколадна фабрика використовує логотип львівської кав'ярні Андрія Худо.

Про це повідомляє Liga.net.

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Власник "Львівської майстерні шоколаду" хоче подати до суду на Московську шоколадну фабрику за те, що вони використовують плагіат логотипу компанії. 

Андрій Худо розмістив на своїй сторінці в Facebook пост про те, що російський конкурент скопіював логотип "Львівської майстерні шоколаду" та використовує його на своєму сайті.

За словами власника кав'ярні, подавати в суд на конкурентів він має намір точно не в Росії.

"Треба вивчити питання детальніше. Варто судитися там, де діє міжнародне право, і рішення можна втілити в життя. Інтелектуальна власність у нас запатентована", – наголосив Худо.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Львова
Джерело: 24 канал
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