"Львівська майстерня шоколаду" буде судитися за логотип з Росією

Московська шоколадна фабрика використовує логотип львівської кав'ярні Андрія Худо.

Про це повідомляє Liga.net. Читайте також: Львівська ОДА виділила на потреби області 59 мільйонів гривень Власник "Львівської майстерні шоколаду" хоче подати до суду на Московську шоколадну фабрику за те, що вони використовують плагіат логотипу компанії.

Андрій Худо розмістив на своїй сторінці в Facebook пост про те, що російський конкурент скопіював логотип "Львівської майстерні шоколаду" та використовує його на своєму сайті.

За словами власника кав'ярні, подавати в суд на конкурентів він має намір точно не в Росії.

"Треба вивчити питання детальніше. Варто судитися там, де діє міжнародне право, і рішення можна втілити в життя. Інтелектуальна власність у нас запатентована", – наголосив Худо.