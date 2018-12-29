Львівська митниця працюватиме цілодобово через "євробляхи"

У Львівській області відділ митного оформлення "Скнилів" поста "Західний" перейшов на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Читайте також: Покинуті і забуті: українці завалили "євробляхами" словацьке селище

Підрозділ працюватиме цілодобово з 29 грудня до 23 лютого 2019 року. А все через значне збільшення кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів.

22 лютого завершується період пільгового розмитнення автомобілів, який діє протягом 90 днів після набуття чинності законом про "євробляхи".



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.



На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.