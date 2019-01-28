Львівські "Карпати" орендували захисника, що виступав за "Барселону"

Львівські "Карпати" оголосили про оренду камерунського футболіста Мартіна Хонгла. 20-річний гравець, який може зіграти одразу на трьох позиціях, має досвід виступів за іспанську "Барселону". Та навіть вигравав з нею трофей.

Термін оренди – до кінця 2019 року. При цьому оренда передбачає право викупу футболіста.

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Мартін Хонгла може зіграти на позиції центрального захисника, опорного хавбека та латераля.

У 2016 році перебрався до іспанської "Гранади". Розпочинав матчами у дублі. В січні 2017-го дебютував у Ла Лізі в матчі проти "Вільярреала". До кінця сезону зіграв у 10 іграх чемпіонату, втім команда не змогла врятуватись від вильоту з еліти. У новому сезоні він втратив місце в основі, зігравши лише одну гру у Кубку Іспанії, через що 16 січня 2018 року був відданий в оренду до кінця сезону в "Барселону". Там Мартін Хонгла теж грав за дублюючу команду. Та провів кілька товариських поєдинків за головну команду "Барселони", дебютувавши 7 березня в грі проти "Еспаньйола" в рамках Суперкубка Каталонії, змінивши Андре Гомеша на 63 хвилині і допомігши виграти своїй команді цей трофей.

Мартін Хонгла (третій у нижньому ряді справа) під час перемоги у Кубку Каталонії (фото: ФК "Барселона")

Влітку 2018 року повернувся до "Гранади". А під час зимового трансферного вікна перейшов у річну оренду в львівські "Карпати".

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