Львівські "Карпати" підписали колишнього гравця італійської "Роми"

Черговим новачком "зелено-білого" клубу став Кевін Мендес. "Карпати" придбали уругвайця в італійської "Роми". Контракт 22-річного півзахисника з "левами" укладено строком на три роки.

Про суму трансферу не повідомляється.

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Варто зазначити, що гравець кар’єру розпочинав в уругвайському "Пеньяролі", де у 2014 році дебютував у головній команді столичного клубу. В січні 2015 року розпочав підкорення Європи, коли підписав чотирьохрічний контракт з "Ромою". Згодом римляни віддали уругвайця в оренду "Перуджі". У 2016 році Мендес був орендований швейцарською "Лозанною". Влітку минулого року на правах оренди перейшов у італійський клуб "Вітербезе".

Виступав за юнацькі збірні Уругваю, починаючи з команди U-17. Учасник юнацького Чемпіонату світу у складі збірної U-17 у 2013 році (5 матчів, 2 голи) та молодіжного Чемпіонату світу U-20 у 2015 році (2 матчі).