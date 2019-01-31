Львівські "Карпати" віддали Хорхе Карраскаля в оренду у "Рівер Плейт"

Аргентинський "Рівер Плейт" домовився з львівськими "Карпатами" щодо оренди колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля.

Зазначається, що оренда розрахована до 31 грудня 2019 року. При цьому аргентинський клуб має право першочергового викупу гравця. Однак суму не називається. За повідомленням аргентинський ЗМІ, мова йде про 3 мільйони євро.

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Гравець вже встиг опублікувати фото у формі "Рівер Плейта" у себе в Instagram.

Колумбієць приєднався до "Карпат" влітку 2017 року – львів’яни орендували його у іспанської "Севільї". Вже через рік "зелено-білі" викупили контракт гравця.

За "Карпати" хавбек провів 38 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 5 гольових передач.

Варто додати, що "Рівер Плейт" – 4-разовий і чинний володар Кубка Лібертадорес

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