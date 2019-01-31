12:46
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Львівські "Карпати" віддали Хорхе Карраскаля в оренду у "Рівер Плейт"

      35 Читать новость на русском
      Хорхе Карраскаль – гравець "Рівер Плейта"
      Хорхе Карраскаль – гравець "Рівер Плейта" / ФК "Карпати"

      Аргентинський "Рівер Плейт" домовився з львівськими "Карпатами" щодо оренди колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля.

      Зазначається, що оренда розрахована до 31 грудня 2019 року. При цьому аргентинський клуб має право першочергового викупу гравця. Однак суму не називається. За повідомленням аргентинський ЗМІ, мова йде про 3 мільйони євро.

      Читайте також: Чи зіграє Ракіцький за збірну України у 2019 році: букмекери почали приймати ставки

      Гравець вже встиг опублікувати фото у формі "Рівер Плейта" у себе в Instagram.

      Колумбієць приєднався до "Карпат" влітку 2017 року – львів’яни орендували його у іспанської "Севільї". Вже через рік "зелено-білі" викупили контракт гравця.

      За "Карпати" хавбек провів 38 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 5 гольових передач.

      Варто додати, що "Рівер Плейт" – 4-разовий і чинний володар Кубка Лібертадорес

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Трансфери ФК Карпати Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      сьогодні , 12:30 Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      Леонід Остальцев 35
      Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      сьогодні , 12:02 Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      Артем Овдієнко 852
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      508
      "Готовий до критики", – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
      сьогодні , 10:01 "Готовий до критики", – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
      2015
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сьогодні , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 1723
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Осічка "Шахтаря", поразка "Динамо", перемога "Чорноморця": головні підсумки 16-го туру УПЛ
       26 листопада 2018 , 11:22
      Олександр Долгополов вилетів з US Open від Рафаеля Надаля
       4 вересня 2017 , 22:27
      Офіційно: Ребров - новий асистент головного тренера "Динамо"
       20 вересня 2013 , 23:33
      Роналду - найкращий бомбардир сучасності
       30 квітня 2014 , 18:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук