Львівські "Карпати" зіграють благодійний матч у Польщі

Львівські "Карпати" вирішили паузу у чемпіонаті, яка виникне через матчі збірної України, заповнити товариським матчем у Польщі. Сам матч буде благодійним – на ньому збиратимуть кошти для Чорнобильської дитячої лікарні у Львові.

У неділю, 9 вересня, львівські "Карпати" гостюватимуть у Гданську, куди приїдуть на запрошення лідера польського чемпіонату – місцевої "Лехії", повідомили у львівському клубі.

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"Матч нестиме благодійний характер – під час гри харитативні організації проведуть збір коштів. Клуб встановив зв'язки із Комунальним закладом Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" (більш відомий, як Чорнобильська дитяча лікарня у Львові), пацієнтами якої, зокрема, є діти з потребою у штучній вентиляції легень. Лікарня має лише стаціонарні апарати, з якими хвора дитина може перебувати лише на стаціонарному лікуванні у лікарні, однак благодійні організації сподіваються, що під час матчу у Гданську вони зможуть зібрати кошти для купівлі портативних апаратів. Вони дозволять дітям перебувати у власних родинах", – розповів технічний директор ФК "Карпати" Тарас Гордієнко.

Варто додати, що ідея проведення цього матчу виникла навесні цього року під час візиту до Львова делегації уряду міста Гданська, в якій були і представники стадіону "Арена Гданськ". Під час цієї зустрічі, власне, сторони домовилися про гру та про дату, що припала на поєдинки національних збірних.

"Ще одним важливим фактором проведення цього матчу є бажання польської сторони зробити приємність українцям, які живуть в Гданську – за приблизними оцінками їх там не менше 30 тисяч. З метою інтеграції української спільноти в життя міста, уряд Гданська наполягав на приїзді саме української команди", – додав Тарас Гордієнко.

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Матч "Лехія" – "Карпати" відбудеться 9 вересня 2018 року о 19:30 за київським часом.

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