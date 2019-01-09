Львівські "Карпати" зіграють чотири спаринги на перших зборах

20 січня, після детального медобстеження та кількох тренувань у Львові, "Карпати" вирушать до Туреччини, де пройдуть перші закордонні збори. Підготовка у Белеку триватиме до 3 лютого. За цей час «зелено-білі» запланували провести чотири спаринги.

Першим спаринг-партнером "левів" стане болгарський "Септемврі", з яким львівська команда вже зустрічалася на турецьких зборах торік. Нагадаємо, карпатівці тоді поступилися 1:2. Поєдинок із болгарами відбудеться 24 січня.

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Спаринг із словацьким "Ружомбероком" запланований на 27 січня.

30 січня "зелено-білі" зіграють проти ще одного доброго знайомого – польської "Ягеллонії", з якою також зустрічалися на минулих зборах. І теж поступилися 1:2.

Нарешті, 2 лютого, "зелено-білі" проведуть завершальний товариський матч на перших зборах. Їхнім суперником стане сербський "Напредак".

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