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Львівські лікарі врятували ногу пораненому бійцю від ампутування

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Війна ледь не забрала його життя, але не зуміла зламати віри та сили духу. Історія бійця а заслуговує на екранізацію. Після майже безнадійного поранення медикам вдалося врятувати відірвану ногу Олександра Косолапова. Важкі операції та реабілітація в Україні і США тривають уже чотири роки.

Як тільки в його рідне місто Щастя на Луганщині прийшов агресор, Олександр, не задумуючись, пішов добровольцем у батальйон "Айдар". 20 липня 2014 року в бою під Георгіївкою українські бійці пробивали шлях для десантників, заблокованих у Луганському аереропорту. Міна прилетіла підступно.

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"Стягнув з себе одяг і побачив свою ногу. Зрозумів, що відірвало", – боєць батальйону "Айдар" Олександр Косолапов.


Олександр Косолапов

Та попри це з його обличчя майже ніколи не сходить щира посмішка. Навіть про найжахливіші моменти війни Олександр Косолапов розповідає по-дитячому з оптимізмом.

Відчував, що треба боротись перше за життя, а потім почалась боротьба за ногу, тоді я переносив дуже страшний біль,
– зазначив військовий.

Життя Олександра і його нога в буквальному сенсі висіли на волосині. У Львівському військово-медичному центрі медики зробили неймовірне – врятували кінцівку від ампутації.

Була просто гола рана, кістка, нерви, судини, великий дефект м'язової тканини. Ми перший раз зіткнулись з такою важкою травмою,
– пригадав начальник відділення гнійної хірургії Віктор Ловга.

Десятки операцій впродовж року у Львові, після чого поїздка на реабілітацію у США. Навіть заокеанські спеціалісти дивувались диво-зціленню по-українськи. Після трьох років реабілітації боєць повернувся до України. За цей час особливо запам'ятався рівень американської медицини та ставлення до ветеранів. 

Зараз незламний боєць малими, але впевненими кроками йде до своєї мети. 53-річний Олександр мріє відвідати рідне Щастя та нарешті побудувати власне, адже не з розповідей знає, що нічого неможливого не існує.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Львова Лікування
Джерело: 24 канал
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