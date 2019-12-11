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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Львівські медики рятували життя під час псевдотеракту

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      Вибух у житловому будинку, кілька десятків потерпілих і одне приймальне відділення. За такою легендою відбулися навчання для львівських лікарів. За декілька годин вони мали поставити діагнози десяткам пацієнтів і не втратити голову у загальній паніці.

      У цей день у лікарів є лише одне завдання: врятувати усім життя. Львівські медики розбилися на групи. Для 24 лікарів це такий собі "іспит", а перед цим був тиждень теорії та практики. Зараз мають не панікувати, а холоднокровно й правильно провести тріаж.

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      "Вибрати тих людей, кого ми зможемо зараз врятувати. Якщо ми сконцентруємося на найважчому чи на найлегшому чи який багато кричить, ми не врятуємо найбільшу кількість пацієнтів", – пояснив інструктор Денис Годлевський.

      Навчання для лікарів
      Наслідки псевдотеракту

      Їм створили екстрені умови. Усе справді неначе після теракту. В імпровізованій лікарні не вистачає ресурсів, час від часу через перенавантаження зникає світло, хворих лише більшає і це ще не все.

      львівські лікарі
      Навчання львівських медиків

      Втім, рятувати життя львівським медикам вдається непогано. Незважаючи на перепони, холодного розуму не втрачають.

      Громадська організація "Захист патріотів" такі курси проводить четвертий рік поспіль. Спершу курси були для тих медиків, які працюють на лінії вогню. А згодом зрозуміли: такого досвіду не вистачає і цивільним лікарям. Їх хочуть навчити найважливішому – працювати у команді.

      Так воно було роками в українській медицині, вони в окремих ділянках працюють окремо. Скажімо, привозять пацієнта, приходить нейрохірург, і дивиться на голову, на спину, на голову, все окей і відходить,
      – пояснила співзасновниця курсу "Підтримка життя під час травми" Уляна Супрун.

      Організатори кажуть, що медики працювали злагоджено. Такий досвід допоможе їм краще давати собі раду в екстремальних ситуаціях і залишатись сконцентрованими під час паніки навколо.

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      сьогодні
      1955
      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Медицина Лікування Здоров'я Новини Львова Уляна Супрун
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