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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Львівські програмісти розробили додаток, який накладає 3D-модель фортеці "Тустань" на скелі

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Відтепер на скелях Тустані туристи зможуть побачити неіснуючу нині фортецю у режимі реального часу. Львівські IT-фахівці вперше в Україні створили мобільний додаток "доповнена реальність" для заповідника "Тустань". Він безкоштовний і уже працює.

Саме повз Тустань проходив шлях, яким перевозили сіль з Галичини до країн Центральної Європи. ІТ-шники розробили програму, яка дозволяє з різних точок побачити, як виглядав замок, що стояв на скелях. Для цього вам потрібний лише смартфон.

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Тому, аби тепер люди побачили, як насправді виглядав комплекс, фахівці львівської ІТ-компанії розробили мобільний додаток "доповнена реальність". Він накладає 3D-модель фортеці на справжні скелі.

Екскурсоводу Світлані Данилович мобільний додаток спростив роботу.

Картинка – це є одне, а побачити в реальності, як воно було забудовано – набагато цікавіше,
– розповіла екскурсовод заповідника "Тустань" Світлана Данилович.

Доповнена реальність доступна безкоштовно і на планшеті, і на смартфоні. Додаток дає туристу ще один бонус – селфі на фоні нині неіснуючої фортеці.

Теги: Новини України Історія Смартфони Техно мобільні пристрої Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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