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      Львівські рятувальники провели навчання і показали, як рятують людей: фото

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      Львівські рятувальники плавали, здіймалися на скелі і шукали із собакою заблукалих. У селі Труханів Сколівського району надзвичайники продемонстрували, як працюють, отримавши тривожний дзвінок.

      Цього разу, за легендою, у горах заблукав турист. Та добратись до нього рятувальники можуть лише через річку. Для цього використовують катамаран.

      дснс рятувальники
      Рятувальники використовують катамаран

      А щоб знайти людину швидко, беруть із собою собаку. Кілька хвилин — і чотирилапий вийшов на слід. Щоправда, у потерпілого травмовані ноги, тож медикам доставляють його на ношах.

      дснм потерпілий
      Виносять "потерпілого" на ношах

      Ті собаки не шукають за запахом речей, вони навчені шукати людину, будь-яку, яка буде знаходитись на тій території. Наше завдання підійти переконатися чи це та людина, яку ми шукаємо чи ні,
      – сказала кінологиня Галина Гончарук.

      Поруч на скелях надзвичайники знаходять трьох потерпілих із різною травмованістю. Евакуювати звідти людей вже значно важче.

      дснс рятувальники
      Скеля, з якої рятують людей

      Для цього спершу натягують трос. Без хорошої фізичної підготовки і вмінь мотати вузли – іншим не допомогти.

      дснс рятувальники
      Натягують трос, щоб врятувати людей

      Окрім цього, кожного потерпілого спускають зі скелі в різний спосіб, в залежності від його травми.

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      А це вже інше відпрацювання. За вигаданою історією, водолази-рятувальники досліджували затонулий автомобіль. Там знайшли пасажирів. Пізніше витягли і саме авто.

      дснс рятувальники
      Рятувальники витягують авто з води

      На навчаннях задіяли 15 одиниць техніки та майже сотню рятувальників.

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      Теги: Новини України Новини Львова ДСНС
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