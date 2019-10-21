Львівські рятувальники провели навчання і показали, як рятують людей: фото
Львівські рятувальники плавали, здіймалися на скелі і шукали із собакою заблукалих. У селі Труханів Сколівського району надзвичайники продемонстрували, як працюють, отримавши тривожний дзвінок.
Цього разу, за легендою, у горах заблукав турист. Та добратись до нього рятувальники можуть лише через річку. Для цього використовують катамаран.
Рятувальники використовують катамаран
А щоб знайти людину швидко, беруть із собою собаку. Кілька хвилин — і чотирилапий вийшов на слід. Щоправда, у потерпілого травмовані ноги, тож медикам доставляють його на ношах.
Виносять "потерпілого" на ношах
Ті собаки не шукають за запахом речей, вони навчені шукати людину, будь-яку, яка буде знаходитись на тій території. Наше завдання підійти переконатися чи це та людина, яку ми шукаємо чи ні,
– сказала кінологиня Галина Гончарук.
Поруч на скелях надзвичайники знаходять трьох потерпілих із різною травмованістю. Евакуювати звідти людей вже значно важче.
Скеля, з якої рятують людей
Для цього спершу натягують трос. Без хорошої фізичної підготовки і вмінь мотати вузли – іншим не допомогти.
Натягують трос, щоб врятувати людей
Окрім цього, кожного потерпілого спускають зі скелі в різний спосіб, в залежності від його травми.
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А це вже інше відпрацювання. За вигаданою історією, водолази-рятувальники досліджували затонулий автомобіль. Там знайшли пасажирів. Пізніше витягли і саме авто.
Рятувальники витягують авто з води
На навчаннях задіяли 15 одиниць техніки та майже сотню рятувальників.