Мертві кури на кілька годин заблокували дорогу на Львівщині: відео
Водій вантажівки вивозив мертвих курей з фермерського господарства на утилізацію. Однак чоловік погано закріпив причіп, і під час поїздки він відкрився. Курячі тушки посипалися просто на асфальт.
Мертві кури посеред дороги спричинили справжній транспортний колапс на Львівщині. Про це повідомляє ТСН.
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Як покарали водія
Декілька годин автівкам довелося змінювати свої маршрути, щоб не втрапити у затор із курятини. На горе-водія склали протокол. За пошкодження дороги він заплатить 340 гривень.
Дивіться відео, як курячі тушки заблокували дорогу:
За данимимісцевих видань, курйозний інцидент трапився на транспортному кільці в селі Гамаліївка Пустомитівського району.
Українці у мережі веселяться
Українців інцидент неабияк здивував і повеселив. Вони залишили у мережі багато коментарів. Пропонуємо найяскравіші:
- "Не думав, що кінець світу розпочнеться з Галичини. Але курячий апокаліпсис виглядає епічно";
- "Чекаємо тепер цих курей в місцевих маркетах";
- "Сподіваюся, бідолашок хоча б якось поховають";
- "Не подорожували при житті, то хоч після смерті трохи світу побачили".