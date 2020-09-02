Водій вантажівки вивозив мертвих курей з фермерського господарства на утилізацію. Однак чоловік погано закріпив причіп, і під час поїздки він відкрився. Курячі тушки посипалися просто на асфальт.

Мертві кури посеред дороги спричинили справжній транспортний колапс на Львівщині. Про це повідомляє ТСН.

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Як покарали водія

Декілька годин автівкам довелося змінювати свої маршрути, щоб не втрапити у затор із курятини. На горе-водія склали протокол. За пошкодження дороги він заплатить 340 гривень.

Дивіться відео, як курячі тушки заблокували дорогу:

За данимимісцевих видань, курйозний інцидент трапився на транспортному кільці в селі Гамаліївка Пустомитівського району.

Українці у мережі веселяться

Українців інцидент неабияк здивував і повеселив. Вони залишили у мережі багато коментарів. Пропонуємо найяскравіші: