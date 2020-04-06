Львівський аеропорт запустив міжнародні вантажоперевезення
Львівський аеропорт розвиває напрямок вантажних перевезень, поки діє заборона уряду на пасажирські авіаперевезення. Перший вантажний рейс у період карантину відбувся 3 квітня 2020 року.
Борт здійснив рейс за маршрутом Львів – Рига – Львів, передає Інтерфакс-Україна.
Важливо На Львівщині зафіксували ще 11 нових випадків COVID-19
Вантаж компанії Укрпошта перевозив літак Ан-26 авіакомпанії "Елерон". У львівському аеропорту підкреслили, що вантажні перевезення – це окремий напрямок діяльності підприємства.
У 2019 році перевезення здійснювалися за маршрутом Київ – Львів – Київ, а також Львів – Дніпро – Львів. Час розширювати горизонти. Незабаром чекаємо ще більше нових міжнародних напрямків,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про авіакомпанію "Елерон"?Це українська авіакомпанія, що базується в аеропорту "Рівне". "Елерон" спеціалізується на вантажних перевезеннях. Флот авіакомпанії складається з літаків вітчизняного виробництва Ан-26 та АН-26В.
Раніше Укрпошта спільно з авіакомпаніями "Елерон" і Air Baltic запустила вантажний чартер до Риги для перевезення поштових відправлень. У 2019 авіакомпанія Елерон розпочала роботу з групою компаній Нова Пошта в рамках запуску послуги авіадоставки.
Карантин в Україні: головне
- Станом на 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків захворювання на коронавірус, 38 людей, на жаль, померли, одужали – 28.
- Уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.
Про те, яких збитків коронавірус завдав авіаційній галузі – читайте у матеріалі 24 каналу.
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