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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Львівський аеропорт запустив міжнародні вантажоперевезення

      - Читать новость на русском
      Аеропорт "Львів" / УНН

      Львівський аеропорт розвиває напрямок вантажних перевезень, поки діє заборона уряду на пасажирські авіаперевезення. Перший вантажний рейс у період карантину відбувся 3 квітня 2020 року.

      Борт здійснив рейс за маршрутом Львів – Рига – Львів, передає Інтерфакс-Україна.

      Важливо На Львівщині зафіксували ще 11 нових випадків COVID-19

      Вантаж компанії Укрпошта перевозив літак Ан-26 авіакомпанії "Елерон". У львівському аеропорту підкреслили, що вантажні перевезення – це окремий напрямок діяльності підприємства.

      У 2019 році перевезення здійснювалися за маршрутом Київ – Львів – Київ, а також Львів – Дніпро – Львів. Час розширювати горизонти. Незабаром чекаємо ще більше нових міжнародних напрямків,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про авіакомпанію "Елерон"?Це українська авіакомпанія, що базується в аеропорту "Рівне". "Елерон" спеціалізується на вантажних перевезеннях. Флот авіакомпанії складається з літаків вітчизняного виробництва Ан-26 та АН-26В.

      Раніше Укрпошта спільно з авіакомпаніями "Елерон" і Air Baltic запустила вантажний чартер до Риги для перевезення поштових відправлень. У 2019 авіакомпанія Елерон розпочала роботу з групою компаній Нова Пошта в рамках запуску послуги авіадоставки. 

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків захворювання на коронавірус, 38 людей, на жаль, померли, одужали – 28.
      • Уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

      Про те, яких збитків коронавірус завдав авіаційній галузі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Львова Коронавірус в Україні Укрпошта Транспорт авіація
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