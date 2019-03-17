Львівський авіаційний завод оновлять для ремонту військової авіації

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" наразі оновлює власні виробничі потужності та технологічні можливості з метою проведення ремонту та відновлення військової авіації.

На заводі, який входить до складу концерну "Укроборонпром", розширено номенклатуру ремонту плат блоків авіаційного, радіоелектронного обладнання та авіаційного озброєння літаків типу МіГ-29.

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Для якісної діагностики і скорочення часу ремонту плат для підприємства закупили сучасний автоматизований діагностичний комплекс "Діана – 4.6", який призначений для діагностування складних елементів електронної апаратури.



Новий комплекс для відновлення та ремонту плат // Укроборонпром

Протягом 2018 року на підприємстві провели ремонт та реконструкцію приміщення лінії підготовки та багатошарового покриття гальванічної дільниці цеху № 7. Також було встановлено обладнання та гальванічні ванни українського виробництва із сучасних термопластичних матеріалів.

Зокрема, на підприємстві тривають дослідно-конструкторські роботи з модернізації винищувачів МіГ-29 до варіанту МіГ-29МУ2. У результаті подальшої модернізації буде вдосконалено можливості літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.



В одному з цехів підприємства встановлено нове обладнання для лінії підготовки // Укроборонпром

Додамо, що "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" здійснює ремонт авіаційної техніки військового призначення. Підприємство спеціалізується на відновленні фронтових винищувачів.