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      Львівський авіаційний завод оновлять для ремонту військової авіації

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      Львівський державний авіаційно-ремонтний завод
      Львівський державний авіаційно-ремонтний завод / Фото з відкритих джерел

      Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" наразі оновлює власні виробничі потужності та технологічні можливості з метою проведення ремонту та відновлення військової авіації.

      На заводі, який входить до складу концерну "Укроборонпром", розширено номенклатуру ремонту плат блоків авіаційного, радіоелектронного обладнання та авіаційного озброєння літаків типу МіГ-29.

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      Для якісної діагностики і скорочення часу ремонту плат для підприємства закупили сучасний автоматизований діагностичний комплекс "Діана – 4.6", який призначений для діагностування складних елементів електронної апаратури.

      авіація, військова авіація, ремонт літаків, львів
      Новий комплекс для відновлення та ремонту плат // Укроборонпром

      Протягом 2018 року на підприємстві провели ремонт та реконструкцію приміщення лінії підготовки та багатошарового покриття гальванічної дільниці цеху № 7. Також було встановлено обладнання та гальванічні ванни українського виробництва із сучасних термопластичних матеріалів.

      Зокрема, на підприємстві тривають дослідно-конструкторські роботи з модернізації винищувачів МіГ-29 до варіанту МіГ-29МУ2. У результаті подальшої модернізації буде вдосконалено можливості літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.

      військова авіація, авіація, ремонт літаків, львів
      В одному з цехів підприємства встановлено нове обладнання для лінії підготовки // Укроборонпром

      Додамо, що "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" здійснює ремонт авіаційної техніки військового призначення. Підприємство спеціалізується на відновленні фронтових винищувачів.

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      Теги: Новини України авіація Укроборонпром Зброя Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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