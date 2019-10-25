Львівський безпековий форум відкриє відомий британський дослідник війни Лоуренс Фрідман

Львівський безпековий форум відкриє заслужений професор воєнних наук Лондонського королівського коледжу сер Лоуренс Фрідман.

Його останнє дослідження "Україна і мистецтво стратегії" вважають однією із найкращих спроб пояснити стратегію Путіна у протистоянні із Заходом через кейс України.

Цьогорічними модераторами заходу будуть засновники та співголови форуму генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес та лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

"Саме Львівський безпековий форум вже три роки є незмінним майданчиком для пошуку справжньої "української формули миру". Ми маємо скористатися ідеями і думками найкращих міжнародних експертів", – заявила Оксана Сироїд.

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Оксана Сироїд підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси.

Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму,

– наголосила вона.

З 30 жовтня до 1 листопада у Львові вже втретє проходитиме Львівський безпековий форум. Цього року у ньому братимуть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.

Серед цьогорічних спікерів – помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол Таджан Ілдем, політичний радник Міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру та директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський.

Нагадаємо, головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики".