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      Львівський безпековий форум відкриє відомий британський дослідник війни Лоуренс Фрідман

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      Львівський Безпековий Форум
      Львівський Безпековий Форум / zbruc.eu

      Львівський безпековий форум відкриє заслужений професор воєнних наук Лондонського королівського коледжу сер Лоуренс Фрідман.

      Його останнє дослідження "Україна і мистецтво стратегії" вважають однією із найкращих спроб пояснити стратегію Путіна у протистоянні із Заходом через кейс України.

      Цьогорічними модераторами заходу будуть засновники та співголови форуму генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес та лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

      "Саме Львівський безпековий форум вже три роки є незмінним майданчиком для пошуку справжньої "української формули миру". Ми маємо скористатися ідеями і думками найкращих міжнародних експертів", – заявила Оксана Сироїд.

      Читайте також: На Львівському Безпековому Форумі міжнародні експерти обговорять російську загрозу для Європи

      Оксана Сироїд підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси.

      Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму,
      – наголосила вона.

      З 30 жовтня до 1 листопада у Львові вже втретє проходитиме Львівський безпековий форум. Цього року у ньому братимуть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.

      Серед цьогорічних спікерів – помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол Таджан Ілдем, політичний радник Міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру та директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський.

      Нагадаємо, головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики".

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      Теги: Новини Львова Новини України Новини політики Безпековий форум у Львові Оксана Сироїд Володимир Путін Україна – Росія
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