15:47
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Любомир Зубач
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Любомир Зубач

      Львівський феномен: чому область проголосувала не так, як решта України

      19741
      Голосування
      Голосування / radiosvoboda.org

      Дуже цікаво виглядає карта України, де, за результатами голосування, Львівщина – бордова, а решта Україна – зелена.

      Зараз багато моїх друзів-львів’ян пише, що пишаються належністю до цієї меншості у 25%. А друзі з інших областей висловлюють нерозуміння такої високої підтримки поки що чинного президента.

      У чому тут феномен? Відповідь проста й складна водночас. Насправді це голосування було не за персоналії. Бо у львів’ян так само тисяча претензій до Порошенка. Просто львів’яни голосували за цінності. Європейські цінності, до яких себе прив’язав чинний гарант. Штучно чи ні – це вже інше питання. І львів’яни не хотіли їх втратити. Навіть готові були призабути сміттєву блокаду міста та корупцію в оточенні президента.

      Але тут є ще один важливий момент. Цінності краще розуміються, коли ти їх відчуваєш, коли ти живеш у відповідному оточенні. Погодьтесь, у Львові сильне відчуття європейськості. За останні 10 років тут сформоване середовище відкритого міста вільних людей. Європейського міста, в якому хочеться жити й куди хочеться приїхати. Чи це сталося само собою? Особисто я не вірю в казки, а вірю в успіх завдяки важкій рутинній праці, яку й проводив у місті Андрій Садовий і його команда.

      І в цьому полягає політичний парадокс. Андрій Садовий сприяв розвитку міста та формуванню потужної громади. Цей успіх творився, на жаль, не завдяки, а всупереч центральній владі. Навіть більше, Львів «атакували» з єдиною метою – знищити політичного конкурента. Однак, громада віддала свої голоси за ініціатора цих атак. Що це? Мазохізм? Ні, це ціннісні орієнтири, які у львів’ян дуже сильні.

      Лише нам усім треба розуміти, що неможливо побудувати успішне місто в країні великої несправедливості та тотальної корупції. Тому треба рухатися далі та будувати успішну країну. Ми будемо мати ще один шанс: обрати на парламентських виборах тих людей, які здатні творити успіх. Бо ж не забуваймо, Україна – поки що таки парламентсько-президентська республіка.

      Автор: Любомир Зубач

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      270151
      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новини України Новини політики Львівська область
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?
      сьогодні , 15:31 Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?
      302
      Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      сьогодні , 15:05 Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      Костянтин Шкабара 1690
      Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      сьогодні , 14:15 Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      Євгенія Мазур 2997
      Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      сьогодні , 14:00 Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      Яніна Ткачук 6465
      Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      сьогодні , 13:45 Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського
      Світлана Попова 7446
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук