Львівський священник став наймолодшим у світі єпископом

Львівський трицятивосьмирічний священник став наймолодшим у світі католицьким єпископом. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового, що у Києві, глава Української Греко-Католицької церкви Святослав урочисто висвятив владику Степана Суса. Тривалий час він був військовим капеланом та настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Восени 2019 року у Ватикані було оголошено про згоду від Папи на його канонічне обрання єпископом Курії Верховного Архієпископа. Святого отця з призначенням вітали віряни з різних куточків України.

Цей інститут капеланства, який був започаткований отцем Степаном, є унікальним у своєму служінні. Львову шкода, що він їде від нас, але ми розуміємо, що з Києва владика Степан буде мати більше можливостей поширювати свою соціальну і духовну діяльність на всю Україну,

– зазначив директор департаменту Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.

Також святий отець Степан Сус як помічник Глави Греко-Католицької церкви виконуватиме доручення в інтересах католиків у різних куточках світу.

Цей день для мене – новий виклик, нові переживання. Я вірю в те, що з Божою поміччю буду далі долати виклики свого життя як єпископ, як душпастир, і я дуже хочу, щоб у моєму обличчі, в обличчі християн Господь зустрічався в цьому світі з тими, які шукають стежки до нього,

– поділився єпископ УГКЦ Степан Сус.

Напередодні відбувся Чин архиєрейського найменування нового єпископа, під час якого владика Степан склав присягу на вірність католицькій церкві, папі Римському та патріархату УГКЦ.