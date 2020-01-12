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      Львівський священник став наймолодшим у світі єпископом

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      Львівський трицятивосьмирічний священник став наймолодшим у світі католицьким єпископом. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового, що у Києві, глава Української Греко-Католицької церкви Святослав урочисто висвятив владику Степана Суса. Тривалий час він був військовим капеланом та настоятелем Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові.

      Восени 2019 року у Ватикані було оголошено про згоду від Папи на його канонічне обрання єпископом Курії Верховного Архієпископа. Святого отця з призначенням вітали віряни з різних куточків України. 

      Цей інститут капеланства, який був започаткований отцем Степаном, є унікальним у своєму служінні. Львову шкода, що він їде від нас, але ми розуміємо, що з Києва владика Степан буде мати більше можливостей поширювати свою соціальну і духовну діяльність на всю Україну,
      – зазначив директор департаменту Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.

      Також святий отець Степан Сус як помічник Глави Греко-Католицької церкви виконуватиме доручення в інтересах католиків у різних куточках світу.

      Цей день для мене – новий виклик, нові переживання. Я вірю в те, що з Божою поміччю буду далі долати виклики свого життя як єпископ, як душпастир, і я дуже хочу, щоб у моєму обличчі, в обличчі християн Господь зустрічався в цьому світі з тими, які шукають стежки до нього,
      – поділився єпископ УГКЦ Степан Сус.

      Напередодні відбувся Чин архиєрейського найменування нового єпископа, під час якого владика Степан склав присягу на вірність католицькій церкві, папі Римському та патріархату УГКЦ.

      Струмінь плазми зі знаменитої чорної діри рухається на межі швидкості світла
      сьогодні
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      Теги: Новини України УГКЦ Новини Львова
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