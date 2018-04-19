Львівський університет Франка організовує крамницю брендованого одягу

У Львівському університеті імені Івана Франка вирішили облаштувати крамничку з брендованими речами – блокнотами, футболками, горнятками, екосумками, рюкзаками із зображенням Каменяра або гербів закладу.

Університет та громадська організація "Лабораторія ідей" розробили і класичну лінійку товарів з гербом вишу, і дизайнерську колекцію, аби всі ці речі продавати у себе в крамничці.

Читайте також: У Полтаві відкрили університет для людей, яким за 50

"В нас є екотовари - це екосумки, екоблокноти, ручки. Є і звичайні. З одягу ми почали з футболок, будуть звичайні та футболки поло", – зазначив член громадської організації "Лабораторія ідей" Юля Цимбала.



Зразок майбутньої продукції Franko Store



Крамничка вже до літа має з'явитися у головному корпусі при книгарні університету. Кошти, які вона виручатиме, збиратимуть у фонд. А його натомість використовуватимуть для втілення найкращих ідей студентів для розвитку вишу. До прикладу, можуть запросити відомих тренерів із лекціями про соціальне підприємництво або ж закупити потрібне обладнання.

Студенти можуть запускати свої маленькі підприємства, до прикладу, продаж кави при університеті. Але то звідкись треба взяти початковий капітал. Кошти можуть бути вкладені з перспективою туди,

– зазначила керівник проекту Ольга Осередчук.

За задумом ідейників, речі будуть доступні й для франкоманів за кордоном.



Гроші на крамничку збирають на українському спільнокошті. Вже є майже півсуми, а потрібно загалом 68 000 гривень. На це залишилось 24 дні.

До слова, студенти Української академії лідерства подарували Президенту України Петру Порошенку символічну чарівну паличку.