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Львівський університет Франка організовує крамницю брендованого одягу

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У Львівському університеті імені Івана Франка вирішили облаштувати крамничку з брендованими речами – блокнотами, футболками, горнятками, екосумками, рюкзаками із зображенням Каменяра або гербів закладу.

Університет та громадська організація "Лабораторія ідей" розробили і класичну лінійку товарів з гербом вишу, і дизайнерську колекцію, аби всі ці речі продавати у себе в крамничці.

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"В нас є екотовари - це екосумки, екоблокноти, ручки. Є і звичайні. З одягу ми почали з футболок, будуть звичайні та футболки поло", – зазначив член громадської організації "Лабораторія ідей" Юля Цимбала.

Зразок майбутньої продукції Franko Store
Зразок майбутньої продукції Franko Store

Крамничка вже до літа має з'явитися у головному корпусі при книгарні університету. Кошти, які вона виручатиме, збиратимуть у фонд. А його натомість використовуватимуть для втілення найкращих ідей студентів для розвитку вишу. До прикладу, можуть запросити відомих тренерів із лекціями про соціальне підприємництво або ж закупити потрібне обладнання.

Студенти можуть запускати свої маленькі підприємства, до прикладу, продаж кави при університеті. Але то звідкись треба взяти початковий капітал. Кошти можуть бути вкладені з перспективою туди,
– зазначила керівник проекту Ольга Осередчук.

За задумом ідейників, речі будуть доступні й для франкоманів за кордоном.

Гроші на крамничку збирають на українському спільнокошті. Вже є майже півсуми, а потрібно загалом 68 000 гривень. На це залишилось 24 дні.

До слова, студенти Української академії лідерства подарували Президенту України Петру Порошенку символічну чарівну паличку.

Теги: Новини України Новини Львова Освіта
Джерело: 24 Канал
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