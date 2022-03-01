За його словами, на Львівському бронетанковому заводі проводитимуть військові навчання. Вони розпочнуться 1 березня 2022 року з 10:30.

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"Прошу мешканців будинків, які поряд, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи", – зазначив Максим Козицький.

Також додав, що про ці та інші військові навчання ми завжди попереджаємо також на сайті Львівської ОДА (ОВА).

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Допис Максима Козицького

Важливо! Військові навчання.

На Львівському бронетанковому заводі сьогодні з 10:30 проводитимуть військові навчання.

Прошу мешканців будинків, які поряд, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи.

Про ці та інші військові навчання ми завжди попереджаємо також на сайті Львівської ОДА (ОВА).

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