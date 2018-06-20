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Львів'ян запрошують на футбольне свято пам'яті Андрія Баля

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Львів'ян запрошують на футбольне свято пам'яті Андрія Баля

З нагоди 124-ої річниці львівського футболу та в рамках цьогорічного Leopolis Jazz Fest, у Львові в неділю, 1 липня, на стадіоні "Арена Львів" відбудеться футбольне свято.

На поле стадіону "Арена-Львів" вийдуть зірки київського "Динамо". Разом, на честь видатного тренера, вони зійдуться у товариських матчах з друзями та колегами Андрія Баля, зірками і партнерами фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Також на поле вийде команда ДЮСШ м. Новий Розділ, яка стала переможцем всеукраїнського юнацького турнір з футболу пам’яті Заслуженого майстра спорту Андрія Баля.

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Окрім цього 100 дітлахів віком від 6 до 10 років отримають нагоду зіграти разом з командою зірок "Динамо". Для цього необхідно до 22 червня безкоштовно зареєструватися на сайті city-adm.lviv.ua/100kids. Всі діти отримають від організаторів ігор сувенірні подарунки.

Вхід на всі матчі безкоштовний.

Футбольне свято проводиться за підтримки Львівської міської ради, Федерації футболу України у Львівській області, Leopolis Jazz Fest та ТМ "Моршинська" "Cпортик".

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Біографічна довідка

Андрій Баль – видатний український футболіст та футбольний тренер. Майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту. Володар Кубка Кубків УЄФА, чотириразовий чемпіон СРСР; срібний призе Чемпіонату Європи з футболу 1988 р.; бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року, учасник чемпіонатів світу 1982 та 1986 років.

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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