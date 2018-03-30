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Львів'яни Іванчук і Музичук стали найкращими шахістами України

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Василь Іванчук і сестри Музичук – Анна (праворуч) і Марія
Василь Іванчук і сестри Музичук – Анна (праворуч) і Марія / Фото БезТабу

Титуловані львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2017 року.

Лауреати цього популярного традиційного конкурсу, що вперше відбувся ще 2003 року, визначаються шляхом персонального голосування, в якому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен "грос" називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2017 Іванчук набрав 212 балів (13 опитаних поставили його на перше місце, 4 – на друге, 9 – на третє і 3 на четверте місце), Музичук набрала 338 балів (31 перше місце та 4 других).

"Шаховий Гетьман"-2017: перші трійки

Чоловіки (всього 26 номінантів)
1. Василь Іванчук (Львів, 2713) – 212
2. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2689) – 191
3. Павло Ельянов (Харків, 2713) – 120...

Жінки (всього 20 номінанток)
1. Анна Музичук (Львів, 2563) – 338
2. Юлія Осьмак (Київ, 2380) – 177
3. Марія Музичук (Львів, 2545) – 175...

Загалом у нинішньому опитуванні взяли участь 61 (!) гросмейстер.

Конкурс "Шаховий Гетьман" відбувся вже в 13-те. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Павло Ельянов (Харків) і Руслан Пономарьов (Київ) та одного разу – Антон Коробов (Харків). У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни Музичук, Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків), одна – у Марії Музичук (Львів).

Торік найкращими шахістами України за результатами опитування стали Павло Ельянов і Анна Музичук, а позаторік Ельянов переміг разом з Музичук-молодшою – Марією.

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Теги: Новини спорту Шахи
Джерело: 24 Канал
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