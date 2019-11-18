06:58
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Львів'яни перетворюють закинуті приміщення у арт-об'єкти: вражаючі фото та відео

      232 Читать новость на русском

      Четверо львів'ян створили в центрі міста креативний простір. Приміщення закинутого заводу вони перетворили на офіс та місце, де свої виставки можуть безплатно влаштовувати молоді митці.

      Космонавт, а ще — старі труби, перетворені на лавки та експозиції. Саме так зараз виглядає креативний простір А.Space. Там молоді художники, скульптори, музиканти або ж розробники у креативній сфері можуть вперше заявити світу про себе.

      Цікаво! Будинок у Києві прикрасили муралом із Кримом та українським хлопчиком

      Співзасновники простору — це художниця Ярина, архітектори Богдан та Юрій, менеджер Влад. У такому складі вони працюють тут вечорами, адже вдень мають основну роботу.

      Люди банально втрачають надію, що їх хтось буде навіть бачити. В нас зараз всюди переважно — відомі художники, відомі скульптори, які вже себе десь проявили,
      – зазначив Богдан Голіян, один із засновників А.Space.

      A.Space існує пів року, за цей час в різних локаціях міста ідейники провели чимало концертів та виставок. Їхня концепція — це громада, яка піклується та виховує. 

      Креативний простір A.Space у Львові: 


      A.Space — не просто простір, де можна провести захід. Це ще й соціальна ініціатива, яка допомагає львів'янам шукати ресурси та розвиватися.

      Ми вчимо розуміти: що тобі треба для твоєї виставки? Які ресурси треба залучити, де та як їх шукати. Знайомимо їх між собою, намагаємося знайомити художників з бізнесом. Щоб вони банально розуміли, як себе продавати,
      – пояснив Владислав Крупко, співзасновник A.Space.

      А ще четверо друзів перетворюють закинуті приміщення на новітні простори. Так зараз розробляють проєкт для коворкінгу замість старого народного дому в селі Красів, що під Львовом.

      "Танці з зірками 2019": хто пройшов у фінал
      сьогодні
      1488
      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Львова Мистецтво
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      17 листопада , 22:20 Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      Ірина Юрковська 1277
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 листопада , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1847
      Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      17 листопада , 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      Катерина Моргоєва 9519
      Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      17 листопада , 19:30 Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      Ольга Грамчук 794
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      17 листопада , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 9235
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук