Львів'яни перетворюють закинуті приміщення у арт-об'єкти: вражаючі фото та відео
Четверо львів'ян створили в центрі міста креативний простір. Приміщення закинутого заводу вони перетворили на офіс та місце, де свої виставки можуть безплатно влаштовувати молоді митці.
Космонавт, а ще — старі труби, перетворені на лавки та експозиції. Саме так зараз виглядає креативний простір А.Space. Там молоді художники, скульптори, музиканти або ж розробники у креативній сфері можуть вперше заявити світу про себе.
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Співзасновники простору — це художниця Ярина, архітектори Богдан та Юрій, менеджер Влад. У такому складі вони працюють тут вечорами, адже вдень мають основну роботу.
Люди банально втрачають надію, що їх хтось буде навіть бачити. В нас зараз всюди переважно — відомі художники, відомі скульптори, які вже себе десь проявили,
– зазначив Богдан Голіян, один із засновників А.Space.
A.Space існує пів року, за цей час в різних локаціях міста ідейники провели чимало концертів та виставок. Їхня концепція — це громада, яка піклується та виховує.
Креативний простір A.Space у Львові:
A.Space — не просто простір, де можна провести захід. Це ще й соціальна ініціатива, яка допомагає львів'янам шукати ресурси та розвиватися.
Ми вчимо розуміти: що тобі треба для твоєї виставки? Які ресурси треба залучити, де та як їх шукати. Знайомимо їх між собою, намагаємося знайомити художників з бізнесом. Щоб вони банально розуміли, як себе продавати,
– пояснив Владислав Крупко, співзасновник A.Space.
А ще четверо друзів перетворюють закинуті приміщення на новітні простори. Так зараз розробляють проєкт для коворкінгу замість старого народного дому в селі Красів, що під Львовом.
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