Львів'янин убив свого собаку битою: чоловік щонайменше чотири рази вдарив тварину по голові

У Львові 53-річний чоловік убив свого собаку дерев’яною битою. Підозрюваний завдав улюбленцю щонайменше 4 удари по голові.

За жорстоке поводження з тваринами фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про інцидент

До розкриття злочину залучили оперативників, слідчих і співробітників інших служб Львівського районного управління поліції №1. За участі експертів правоохоронці оглянули тіло собаки та зафіксували всі завдані ушкодження.

Наразі за рішенням суду підозрюваний львів'янин перебуває під вартою без права внесення застави.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в Києві 31-річний чоловік жорстоко побив ногами й скинув зі сходів безпритульного собаку. Жорстоке поводження з твариною зафіксували камери спостереження. Мешканцю столиці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.