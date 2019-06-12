Львів'янка хотіла продати у сексуальне рабство власну дочку: жахливі подробиці
У Львові 38-річна жінка хотіла продати у сексуальне рабство до Чехії свою 17-річну дочку. Матір затримали у Львівському міжнародному аеропорту під час передачі їй грошей за продаж дитини. Свою доньку зловмисниця оцінила у 2700 доларів.
У поліції повідомили, що підозрювану неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків (ст.184 КУпАП), вчинення насильства в сім’ї (ст.173-2 КУпАП) та заняття проституцією (ст. 181-1 КУпАП).
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Жінка хотіла продати дочку, аби та надавала секс-послуги за кордоном
Тепер жінці інкримінують статтю вже Кримінального Кодексу України "Торгівля людьми" (ч.3 ст. 149). Якщо її провину доведуть у судовому порядку, їй загрожуватиме від 8 до 15 років за ґратами.
Триває досудове розслідування у справі.
Жінку затримали в аеропорту, коли вона отримувала гроші і передавала дочку, як товар
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