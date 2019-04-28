15:15
28 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям: неймовірна історія про незламність духу

      53 Читать новость на русском

      Журналісти 24 каналу підготували неймовірну історію про львів'янку Вікторію Сафінську – дівчину, яка попри хворобу і відсутність рідних, вчиться на 4 курсі в університеті, має друзів, мріє, йде до своєї мети і живе на повну.

      Зараз дівчина закінчує бакалаврат, мріє стати біологом та хоче вивчити англійську. У тому, що в неї це вийде, Віка навіть не сумнівається.

      Читайте також: Українці рятують життя дитині з рідкісним захворюванням: відео

      Вікторії – 29. Вона – тяжкохвора – має підвищену ламкість кісток. А також – сирота, тому живе у геріатричному пансіонаті. Тіло Вікторії геть покручене: вона не стає на ноги, їй важко тримати спину. З усіма складнощами в житті дівчина справляється сама, мама відмовилась від неї ще у пологовому. Однак труднощі, каже Віка, лише зробили її сильнішою.

      Вікторія: Можуть образити.
      Журналістка: Що кажуть?
      Вікторія: Чого ти йдеш, ти ж каліка. І я мушу сама себе захищати.

      Єдина "рідна душа" дівчини – собака Оксі. "Любов відчуваю. Доглядаю. Знаю, що треба її покормити, треба покупати. Треба спатки вкласти. Вона повністю як дитина", – розповіла Вікторія про свого улюбленця.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      Вікторія має домашнього улюбленця і обожнює доглядати за ним

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      Вікторія у своїй кімнаті в геріатричному пансіонаті

      Чотири роки тому дівчина вирішила – будь-що отримає вищу освіту. І вступила на біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще й на денну форму. На навчання їздить громадським транспортом, попри усі незручності. Вікторія зізнається: "Я не стидаюся попросити людей. Шукаю людей, щоб допомогли мені сісти в транспорт".

      На факультеті для Вікторії намагаються створити максимально комфортні умови для навчання: обладнали пандус та окремий санвузол. Та й розклад пишуть так, аби заняття для її групи були на першому поверсі.

      Коли дивишся на Вікторію, то я навіть студентам кажу, які не потребують таких особливих умов: "Ви навчіться в неї. Навчіться оптимізму, цього намагання здобути, навіть організувати!"
      – підкреслив декан біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ігор Хамар.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      В університеті для Вікторії роблять зручні умови

      Цього ж року у Вікторії нова мета – вступ на магістратуру. Та, каже, англійську треба підтягнути. Тож шукає репетитора, який готовий повірити у людину на візку.

      Якщо ви будете більше їздити по вулицях, вступати у вищі заклади, інші здорові люди зможуть робити умови. Бо вони будуть бачити, що є хтось, хто хоче вчитися, здобувати освіту,
      – наголосила Вікторія.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      Дівчина сміливо і впевнено йде у своє майбутнє: тепер її ціль – вступити на магістра

      blog_ava
      Великодні привітання для рідних і близьких
      сьогодні
      58854
      Теги: Новини України Новини Львова Студенти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      сьогодні , 14:01 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      Юлія Девда 4957
      Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      сьогодні , 14:00 Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      Віталій Дейнега 734
      Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      сьогодні , 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      3670
      Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      сьогодні , 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      Олена Булан 4797
      Великдень 2019: все про святкування в Україні
      сьогодні , 09:00 Великдень 2019: все про святкування в Україні
      1543
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук